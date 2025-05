Elmano 'alfineta' idas e vindas do IOF e diz que governo não pode criar fatos contra si

O governador do Ceará, Elmano de Freitas, "alfinetou" o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela forma como foi anunciado o aumento do IOF - e, logo em seguida, o recuo. Disse que o presidente tem tudo para chegar bem às eleições de 2024, mas ressaltou que não pode "criar fatos políticos" contra si, como foi o caso do IOF.

Ao ser questionado sobre o cenário político para as eleições de 2026, Elmano disse que o governo precisa de uma agenda e evitar ruídos. "Primeiro, que o governo não crie fato político contra si, como foi a situação recente de decisões que o governo toma e volta atrás. Se não criar fato contra si, já é bom. Mas fundamental, fazer entregas com as quais se comprometeu", disse o governador.