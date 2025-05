Aldo Rebelo diz que sofreu tentativa de intimidação

O ex-ministro da Defesa Aldo Rebelo disse ontem que considera uma "tentativa de intimidação" a ameaça de prisão feita pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), no depoimento prestado por ele anteontem, na ação penal do golpe.

"Recebi como uma anomalia própria dos tempos difíceis que estamos vivendo. Evidentemente foi uma tentativa de intimidação de testemunha" afirmou ao Estadão.