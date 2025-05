PT lança campanha nas redes sociais em defesa da primeira-dama: 'Estou com Janja'

O Partido dos Trabalhadores (PT) lançou, nesta quinta-feira, 22, uma campanha nas redes sociais em defesa da primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, que tem sido alvo de críticas após uma fala sobre regulamentação das redes sociais durante reunião com o líder chinês Xi Jinping, da qual participou ao lado do presidente. "Estou com Janja" é o slogan da ação promovida pelos petistas nas redes.

"A primeira-dama Janja tem se posicionado com firmeza por um ambiente digital mais seguro, especialmente para mulheres, crianças e adolescentes, as maiores vítimas dos crimes virtuais", declara o partido. A publicação do PT no X (Twitter) com a hashtag da camapnha já atingiu mais de 23 mil visualizações.