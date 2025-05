Processos 'Paralisados' em vara de família de Manaus levam a afastamento de juíza

Processos 'paralisados' na 7.ª Vara de Família de Manaus levaram ao afastamento da juíza titular Cleonice Fernandes de Menezes Trigueiro. Por unanimidade, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça decretou a disponibilidade da magistrada no âmbito de Processo Administrativo Disciplinar. Via assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça do Amazonas, o Estadão pediu manifestação de Cleonice. O espaço está aberto.

O processo que alija Cleonice da toga foi relatado pelo conselheiro Pablo Coutinho, do CNJ. A investigação sobre a conduta da juíza foi iniciada em 2023 pela própria Corte estadual, que constatou a existência de inúmeros processos paralisados no foro sob responsabilidade da juíza, que era titular da 7.ª Vara de Família.