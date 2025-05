Michelle Bolsonaro será homenageada na Assembleia do Rio por 'promover valores cristãos'

A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou nesta quinta-feira, 22, a concessão do Diploma Russell Philip Shedd à ex primeira-dama Michelle Bolsonaro. A proposta de autoria da deputada estadual Índia Armelau (PL) é para homenagear a mulher de Jair Bolsonaro (PL) por promover "valores cristãos" no Estado.

Na proposta, a deputada justifica que "Michelle tem se destacado na propagação do evangelho do Senhor Jesus em todo o Brasil, sendo referência na defesa dos valores cristãos".