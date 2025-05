Comandante da Marinha diz que não houve ordem para uso de blindados para golpe de Estado

O comandante da Marinha, Marcos Sampaio Olsen disse desconhecer os motivos da ausência do ex-comandante Almir Garnier na cerimônia de passagem do cargo e reafirmou a nota da Força, que refutou investigação da Polícia Federal em novembro de 2024 e assinalou que não havia ordem para o uso de blindados para a tentativa de golpe.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No dia 5 de janeiro de 2023, nos primeiros dias de Luiz Inácio Lula da Silva na Presidência da República, Garnier decidiu se ausentar da cerimônia para passar o cargo para Olsen - algo que nunca tinha acontecido na história da instituição.

"Ele não apresentou qualquer razão para sua ausência à cerimônia de transferência do cargo. Desconheço as razões", disse Olsen, que participou de audiência no Supremo Tribunal Federal (STF) nesta sexta-feira, 23, como testemunha de Garnier na ação penal que investiga a suposta tentativa de golpe que teria a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Segundo depoimento dado pelo ex-comandante da Aeronáutica Carlos Almeida Baptista Júnior ao STF nesta quarta-feira, 21, Garnier, então chefe da Marinha, teria dito a Bolsonaro que poderia colocar suas tropas à disposição para Bolsonaro dar início a um golpe de Estado após as eleições.

Olsen disse não ter conhecimento das reuniões e que só ficou sabendo dos acontecimentos pela imprensa.