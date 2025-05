Projeto quer substituir senadores que faltam repetidas vezes e esvaziam CPIs

"O membro da comissão que faltar injustificadamente a mais de três reuniões consecutivas ou cinco intercaladas perderá o lugar e o presidente oficiará o líder do respectivo partido ou bloco para substituí-lo", consta no texto, que seria agregado ao regimento.

A proposta tenta driblar a tática de esvaziamento aplicada em comissões de investigação na Casa. Em entrevista à TV Senado, o senador citou sua preocupação com a possibilidade de a CPI das Bets terminar sem conseguir ouvir donos de casas de apostas devido à falta de quórum.

A relatora da CPI, senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), criticou a falta de presença de colegas. "Me preocupa a falta de quórum no dia da votação do relatório. Aí o Brasil vai saber quem são os ‘pizzaiolos’", afirmou a relatora no último dia 14.

Nos bastidores, há um movimento de senadores da "bancada das bets" para esvaziar a CPI. Por isso, os trabalhos têm sido marcados por falta de quórum.

Em entrevista, Izalci reforçou a relevância da investigação, que apura possíveis ilegalidades no funcionamento das casas de apostas no Brasil. Para ele, é preciso mudar a legislação vigente para proteger cidadãos que se tornam viciados em jogos.