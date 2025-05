Presidente da Assembleia quer conceder título de cidadão cearense a Alckmin

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Na justificativa, o deputado afirma que a honraria seria "pelo relevante trabalho na promoção e fortalecimento da política nacional, bem como pelo compromisso com o desenvolvimento das instituições públicas no Brasil - refletindo diretamente no avanço no Estado do Ceará".

Alckmin tem 72 anos, é paulista de Pindamonhangaba e médico anestesiologista. Antes de assumir a vice-presidência, foi vereador e prefeito da cidade natal, depois deputado estadual e federal. Vice-governador de São Paulo, assumiu o governo em 2001, após o falecimento de Mário Covas.

Em 2006, disputou a Presidência da República, sendo derrotado em segundo turno pelo hoje presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Após 33 anos no PSDB, filiou-se ao Partido Socialista Brasileiro (PSB) em 2022, onde foi eleito como vice de Lula.