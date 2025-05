O POVO News: Governo Lula congela R$ 31 bilhões do orçamento 2025; suspeita de bomba em ministério

Governo Lula congela R$ 31 bilhões do orçamento 2025; suspeita de bomba em ministério / Crédito: O POVO News

Com apresentação do jornalista Marcos Tardin, o programa O POVO News realiza a 588ª edição na noite desta quarta-feira, 22. A programação repercute a Comissão de Anistia do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania que concedeu a anistia política à ex-presidente Dilma Rousseff e fez um pedido de desculpas pela perseguição e tortura realizada pelo Estado brasileiro durante a ditadura militar. Ela também terá direito a uma reparação econômica de R$ 100 mil em razão de sua demissão da Fundação de Economia e Estatística (FEE) do Rio Grande do Sul, em 1977.

Para falar sobre o tema, O POVO News recebe o advogado advogado Martônio Mont'Alverne.

Um homem ameaçou explodir uma bomba no prédio que abriga três ministérios, na Esplanada dos Ministérios,em Brasília. Ele estava acompanhado de duas crianças e a uma mulher. O homem foi preso. No local ficam as sedes dodo Ministério do Desenvolvimento Social, do Ministério dos Esportes e do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. O programa repercute as informações sobre o caso.

A programação ainda aborda o congelamento de R$ 31,3 bilhões no primeiro Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas de 2025. Segundo os ministérios do Planejamento e da Fazenda, o bloqueio nas despesas discricionárias foi de R$ 10,6 bilhões para cumprir o limite de gastos do arcabouço fiscal. Além disso, foram contingenciados R$ 20,7 bilhões, mirando o piso da meta, de déficit de R$ 31,0 bilhões. O economista Lucas Borges participa do programa para analisar o tema. O POVO News também repercute a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado que aprovou nesta quarta, 21, a proposta de emenda à Constituição (PEC) que acaba com a reeleição para presidente da República, governadores e prefeitos.