Mourão, comandante da Marinha e Aldo Rebelo serão ouvidos pelo STF na ação sobre o golpe

Eles poderão comentar ao STF sobre a participação das Forças Armadas no 8 de Janeiro, especialmente da Marinha, apontada pelo ex-comandante da Aeronáutica Carlos Baptista Junior como uma Força que deixou tropas à disposição do ex-presidente Jair Bolsonaro para um intento golpista.

Nesta sexta, a Corte ouvirá testemunhas do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) Augusto Heleno, do general Walter Braga Netto, do ex-comandante da Marinha Almir Garnier e do deputado federal e ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) Alexandre Ramagem (PL-RJ) - todos réus na ação penal. Foi Garnier quem teria disposto tropas para uma tentativa de golpe, segundo depoimento de Baptista Junior.

Mourão é testemunha do general Heleno, do ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, de Bolsonaro e de Braga Netto. Ele foi responsável pelo último discurso da gestão Bolsonaro, quando fez um pronunciamento em rede nacional no dia 31 de dezembro de 2022 e foi vaiado por bolsonaristas e chamado de "traidor" no acampamento no Quartel-General do Exército.

Nesse discurso, Mourão, presidente em exercício, pediu que bolsonaristas lutassem "pela preservação da democracia" e que voltassem "à normalidade". Sem mencionar nomes, Mourão destacou o "silêncio" de "lideranças", que afetou a imagem das Forças Armadas.

Rebelo, ex-ministro da Defesa de governos petistas no passado, já foi elogiado por Bolsonaro, que disse que gostaria que ele fosse "ministro da Amazônia" num eventual segundo mandato presidencial.