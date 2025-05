Justiça nega pedido de casação do prefeito de Curitiba

A 175ª Zona Eleitoral de Curitiba decidiu nesta quinta-feira, 22, rejeitar ação que pedia a cassação do prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel (PSD), e de seu vice, Paulo Martins (PL) por suposto abuso de poder político e de autoridade durante o período eleitoral de 2024. A ação havia sido movida pela jornalista Cristina Graelm, candidata do PMB derrotada por Pimentel na última disputa municipal. O ex-prefeito Rafael Greca também era alvo da ofensiva judicial, que também buscava torná-los inelegíveis.

No pedido, Graeml apontou que o suposto abuso de poder político e de autoridade teria ocorrido na arrecadação de recursos para a campanha de Pimentel. Segundo a denúncia, o ex-superintendente de tecnologia da prefeitura de Curitiba Antônio Carlos Rebello teria coagido servidores comissionados a comprar convites de R$ 3 mil para um jantar de arrecadação do PSD realizado no dia 3 de setembro de 2024. O dinheiro seria destinado à campanha do então candidato.