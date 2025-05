Homem ameaça explodir bomba em ministérios em Brasília, com mulher e duas crianças ao lado

Homem ameaça explodir bomba no prédio que abriga três ministérios, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Ele está acompanhado de duas crianças e a uma mulher e se recusa a sair.

No local ficam as sedes do do Ministério do Desenvolvimento Social, do Ministério dos Esportes e do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.