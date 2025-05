Conin deixa Regional 1 e foca na reeleição ao comando regional do PT

Presidente do PT no Ceará, Antonio Alves Filho, conhecido como Conin / Crédito: FÁBIO LIMA

Atual presidente estadual do Partido dos Trabalhadores (PT), Antonio Alves Filho, o Conin, deixou a Secretaria Executiva Regional 1 na Prefeitura de Fortaleza, cargo que ocupava desde o início da gestão de Evando Leitão (PT). A exoneração foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM) de terça-feira, 20. Ao O POVO, Conin explicou que pediu o afastamento para poder focar na eleição de julho, que deve reconduzi-lo ao cargo.

"Eu me licenciei porque estou na estrada, pelo Interior, visitando as bases, os diretórios municipais. Precisei dessa liberação do cargo para fazer esse trabalho também durante a semana, somente aos finais de semana não seria suficiente. Preferi colocar alguém no lugar para não comprometer o funcionamento da Regional", disse. Francisco Carlos de Melo foi nomeado para ocupar o cargo deixado pelo dirigente petista na Prefeitura. Acordo selado Com a aproximação das eleições de 6 de julho, crescem também especulações em torno de acordos e negociações relacionadas aos cargos em disputa. No caso, direções municipais e estaduais.

Conin explica, porém, que as inscrições foram encerradas no último dia 9 de maio, não havendo possibilidade de inclusão de nenhuma candidatura nova às direções partidárias. Para a disputa à presidência estadual, há duas candidaturas postas, a do próprio Conin e a da vereadora de Fortaleza Adriana Almeida, pertencente ao Campo de Esquerda, que tem como maior representação a deputada federal Luizianne Lins. Para a disputa dos diretórios, há cinco chapas inscritas. Há um acordo entre os hoje principais campos do partido em torno do nome de Conin. O recentemente criado Campo Popular, recheado de parlamentares próximos do ministro Camilo Santana e do governador Elmano, sequer inscreveu candidato à disputa estadual.

Para Conin, a relação interna entre os campos segue tranquila, sem ruídos. "Estou muito satisfeito com o entendimento que está sendo feito", disse ele, ligado ao Campo Democrático, encabeçado pelo deputado federal José Guimarães e hegemônico na sigla há alguns anos. Disputa interna Como tratou o colunista de O POVO Henrique Araújo, nesta quinta-feira, 22, embora haja um acordo envolvendo a disputa pela presidência estadual para reconduzir Conin ao cargo, na questão do diretório e da executiva partidárias deve haver disputa. Ambos os campos apresentaram suas chapas para concorrerem, além de outros. As inscrições foram encerradas com cinco chapas colocadas.

Conin lembra que há interlocutores ligados a Camilo e Elmano em negociação, na busca de que não haja um embate mais direto por maior representatividade dentro do partido. O PED O Partido dos Trabalhadores realiza em 2025 o seu Processo de Eleição Direta (PED) para promover a renovação das suas direções municipais, estaduais e a nacional, através do voto direto dos seus filiados. Todos os filiados ao PT podem votar e serem votados no PED, desde que tenham registrados seus pedidos de filiação no sistema (Sisfil) até o dia 28 de fevereiro de 2025, e que não tenham sido impugnados de acordo com as normas estatutárias.