'Clara violação à soberania nacional', diz OAB sobre ameaça de sanção do governo Trump a Moraes

Em nota, a comissão de Direito Constitucional manifestou "preocupação" com "qualquer iniciativa externa que pretenda impor sanções a magistrados brasileiros em razão de atos praticados no exercício regular da função jurisdicional".

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) repudiou nesta quinta-feira, 22, as ameaças de sanção do governo dos Estados Unidos ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Para o advogado Marcus Vinícius Furtado Coêlho, presidente da comissão de Direito Constitucional da OAB, a conduta do governo americano é "absolutamente inaceitável".

"A jurisdição é expressão da soberania, e somente o Estado brasileiro, por meio de seus próprios órgãos e segundo seu ordenamento jurídico, possui legitimidade para apurar e, se for o caso, responsabilizar seus agentes públicos", diz a manifestação.

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou nesta quarta-feira, 21, que "há grande possibilidade" de Alexandre de Moraes ser alvo de sanções por parte do governo de Donald Trump.

O ministro já havia sido atacado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos - órgão equivalente ao Ministério das Relações Exteriores - em fevereiro, após decretar o bloqueio do X e do Rumble, duas plataformas norte-americanas, no território brasileiro.

Na ocasião, Departamento de Estado publicou nas redes sociais que as decisões de Moraes são "incompatíveis com os valores democráticos". A postagem foi compartilhada pela Embaixada dos Estados Unidos no Brasil.