AO VIVO: EUA dizem que Moraes pode sofrer sanções; funcionários da embaixada de Israel são mortos

Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta quinta-feira, 22, repercute a fala do secretário de Estado americano, Marco Rubio, que disse nessa quarta-feira, 21, que há "grande possibilidade" de Washington sancionar o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

As sanções seriam a cargo do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por suposta participação no planejamento de trama golpista após as eleições de 2022, motivo pelo qual Bolsonaro se tornou réu no STF.