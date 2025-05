Alcolumbre diz que vai ler só em junho requerimento para criar CPMI do INSS

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), anunciou nesta quinta-feira, 22, que vai publicar nesta sexta, 23, a convocação de uma sessão do Congresso Nacional, para o dia 17 de junho tanto para a leitura do requerimento da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito das fraudes no INSS como para a análise de vetos do governo Lula.

Segundo Alcolumbre, há um "número adequado" de assinaturas para a instalação da CPMI. "O que cabe ao presidente do Senado em uma sessão do congresso é cumprir as regras e o regimento", indicou após encontro com o presidente da Angola, José Lourenço. "Como o requerimento está embasado, vamos fazer a leitura do requerimento dentro do amparo do regimento", completou.