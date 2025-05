Deputado propõe que Estado compre ingressos de futebol para alunos de escolas públicas

Projeto de indicação do deputado estadual Davi de Raimundão (MDB) prevê a compra entradas em jogos de futebol pelo governo. Objetivo é estimular alunos com bons rendimentos escolares e também apoiar financeiramente clubes de futebol e estádios

Tramita na Assembleia Legislativa (Alece) projeto de indicação que visa a compra de ingressos de partidas de futebol para estudantes de escolas públicas do Ceará . Com autoria do deputado estadual Davi de Raimundão (MDB), a matéria prevê que os ingressos sejam usados como incentivo a alunos com bons rendimentos escolares regularmente matriculados na rede estadual ou municipal de ensino .

Ao O POVO, o parlamentar comentou sobre o impacto socioeducacional do projeto. “No campo da educação, cria-se um estímulo adicional para o bom desempenho escolar. No social, valoriza alunos em situação de vulnerabilidade, especialmente os inscritos no CadÚnico (cadastro social do Governo Federal), que não têm condições de comprar ingressos para assistir aos jogos”, disse Davi de Raimundão.

No texto, o deputado apresentou ainda as condições para o funcionamento da ação. Conforme a indicação, a compra dos ingressos deve ser realizada pela Secretaria da Educação do Ceará (Seduc) em ação conjunta com a Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE).

A medida, segundo a proposta, levaria em conta a saúde financeira do Estado e não usaria dinheiro da educação. “O projeto tem como base critérios técnicos e respeito aos limites legais de gasto, buscando inclusive parcerias para redução de custos”, comentou Davi.

"Os clubes e a federação de futebol seriam parceiros estratégicos para viabilizar a compra de ingressos com condições facilitadas”. O deputado não descarta ainda a possibilidade de criação de convênios com prefeituras e empresas para o apoio ao programa.