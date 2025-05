Delegada da PF 'mãe' da Lava Jato se aposenta após 22 anos de carreira

O cargo foi declarado vago nesta quarta-feira, 21, com a publicação de sua saída no Diário Oficial da União.

O protagonismo na Lava Jato alçou a delegada ao Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI) no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A delegada federal ficou marcada na Operação Ouvidos Moucos por ter pedido a prisão do então reitor da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Luiz Carlos Cancellier, em uma investigação sobre suspeitas de desvios em programas de ensino à distância. Cancellier se suicidou menos de três semanas após ser preso. Ele se atirou do alto de um shopping em Florianópolis.

Além da Lava Jato e da Ouvidos Moucos, Érika Marena participou da investigação do caso Banestado, iniciada ainda no fim dos anos 1990, que deu projeção a Sérgio Moro. Ela também foi procuradora do Banco Central, técnica da Justiça Eleitoral e superintendente da Polícia Federal no Sergipe.