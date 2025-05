Câmara aprova projeto que reajusta salários de servidores públicos

Por causa do atraso na aprovação do Orçamento deste ano, o reajuste começou a ser pago em maio , de forma retroativa a janeiro .

O texto segue para o Senado . Com impacto de R$ 17,9 bilhões em 2025 e de R$ 8,5 bilhões em 2026 , os reajustes diferenciados por categorias cumprem acordos acertados com as diversas categorias de servidores no ano passado .

No entanto, o Congresso corre contra o tempo para aprovar o projeto porque a medida provisória (MP) que originou o projeto de lei perde a validade em 2 de junho.

No fim do ano passado, o governo publicou a Medida Provisória 1286/24, com os reajustes e a reestruturação de carreiras no serviço público. No entanto, em abril, o texto foi transformado em projeto de lei em regime de urgência por um impasse entre a Câmara e o Senado na tramitação de MPs.

Reforma administrativa

Diante da pressão de várias categorias e da falta de acordo, a Câmara decidiu deixar parte da reestruturação de carreiras para a reforma administrativa. Somente as reestruturações que constam do texto original foram aprovadas, mas as sugestões incluídas durante a tramitação na Casa ficaram para o grupo de trabalho.