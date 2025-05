Tarcísio faz discurso religioso em lançamento de programa social que diz ser o melhor do Brasil

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse que o "SuperAção SP", lançado por ele nesta terça-feira, 20, será o "melhor programa social do Brasil". O chefe do Executivo paulista adotou tom religioso ao afirmar que é preciso ter fé que é possível superar a pobreza. "Vamos construir o melhor programa social do Brasil. A gente está falando de legado, de galardão perante a Deus. E a melhor maneira de servir o senhor é proporcionar a emancipação e a vitória sobre a pobreza", discursou Tarcísio, complementando: "O mais importante é a fé, a crença que é possível superar a pobreza. A crença que tem que estar na cabeça de cada pessoa, cada agente de superação que vai estar na rua abordando as pessoas", disse o governador ao elencar as características do projeto.

O programa foi antecipado pelo Estadão na segunda-feira, 19. Na ocasião, Tarcísio negou rivalidade com o Bolsa Família, programa consagrado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em seu primeiro mandato e que perdura até hoje. Segundo o governador, "SuperAção SP" é mais amplo do que o programa petista porque, além da transferência de renda, prevê a capacitação profissional e a inclusão no mercado de trabalho para tirar as famílias da pobreza. A previsão é que 105 mil famílias em situação de extrema pobreza sejam atendidas no Estado na primeira leva do programa, que poderá ser gradualmente expandido. "Vamos dar o peixe ou ensinar a pescar? Vamos fazer os dois", disse ele. O programa tem duas trilhas de atendimento. A primeira é baseada na proteção social e voltada para famílias com barreiras severas de inclusão, como baixa escolaridade, idade avançada ou dependência de cuidados. A segunda trilha, focada na superação da pobreza, atenderá famílias com perfil para o mercado de trabalho. Os agentes de superação, nome dado aos assistentes sociais que atuarão nos municípios, irão localizar as famílias com base no CadÚnico, apresentar o programa, explicar seu funcionamento e objetivos.

As famílias que toparem aderir à iniciativa serão orientadas e acompanhadas pelos agentes de forma personalizada ao longo de dois anos. Elas poderão ser direcionadas para até 29 políticas públicas já ofertadas pelo governo de São Paulo. "O que a gente está fazendo é conectar políticas que vem sendo construídas e estruturadas nos últimos dois anos. Nós inovamos ao considerar as particularidades de cada família. É aí que a gente vai fazer a diferença: vamos customizar cada ação para cada família", disse a secretária de Desenvolvimento Social, Andrezza Rosalém, que se emocionou ao apresentar a iniciativa. O programa está dividido em três módulos complementares. O núcleo familiar que cumprir todas as etapas receberá R$ 10,4 mil. Os módulos são: Proteger, que dá acesso a benefícios sociais, alimentação, saúde, moradia e educação infantil; Desenvolver, que incentiva a qualificação e formação profissional por meio de auxílio financeiro por metas cumpridas; e o Incluir, que prevê pagamento de um bônus após entrada no mercado de trabalho, seja com emprego formal ou por meio do empreendedorismo.

"O que a gente quer é uma jornada rumo a autonomia dessas famílias", disse a secretária. A previsão é que sejam gastos R$ 500 milhões para estruturar a rede de proteção, capacitar os agentes e integrar as políticas públicas. O valor inclui R$ 150 milhões extras para prefeituras financiarem ações de assistência social. O número representa uma alta de 62,5% e fará os repasses saírem de R$ 240 milhões para R$ 390 milhões por ano. Os municípios que aderirem à primeira leva do SuperAção SP ainda terão direito a uma verba adicional. Também está prevista a reestruturação das carreiras de assistência social no Estado. Os projetos com a criação do SuperAção SP, o aumento da verba para as prefeituras e que cria a carreira de especialista social serão enviados para a Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp).