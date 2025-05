STF livra dois oficiais do Exército de ação de golpe; saiba quem são

O ministro relator do caso, Alexandre de Moraes, considerou não haver indícios mínimos que justifiquem a abertura de um processo criminal contra ambos, denunciados por fazerem parte do "núcleo de ações coercitivas" da trama golpista. Os outros dez denunciados se tornaram réus.

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou nesta terça-feira, 20, a denúncia contra dois oficiais do Exército pela Procuradoria-Geral da República (PGR) de terem participado de tentativa de golpe de Estado: o coronel da reserva Cleverson Ney Magalhães e o general Nilton Diniz Rodrigues.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Cleverson é coronel da reserva do Exército, com formação nas forças especiais, os chamados "kids pretos". Foi assessor de Estevam Theóphilo, ex-chefe do Comando de Operações Terrestres do Exército (Coter) - que se tornou réu nesta terça-feira.

A defesa do coronel afirmou que ele participou de um "encontro entre amigos" em novembro de 2022, com cerca de 15 pessoas, e que a reunião não foi de cunho político.

Além disso, segundo o advogado, Cleverson apenas teria tomado "conhecimento" sobre o assunto, mas não apoiou ou anuiu a trama golpista.

Nilton é atualmente general do Exército. No final de 2022, era assistente direto do comandante da Força, Marco Antônio Freire Gomes. Também tem formação especial, ou seja, é um "kid preto". A defesa do general afirmou que ele esteve fora do País na maior parte do tempo que envolveu as articulações do plano golpista, e que seu nome foi citado apenas duas vezes na denúncia de mais de 300 páginas.