Justiça aceita denúncia contra Pablo Marçal por colocar 32 pessoas em risco no Pico dos Marins

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Na decisão, a juíza afirmou que os elementos apresentados justificam o prosseguimento do caso. A magistrada entendeu que a denúncia está "formalmente em ordem" e acompanhada de elementos que garantem o "lastro probatório mínimo" necessário para a instauração do processo.

Com base nas apurações do inquérito policial, a juíza descartou o arquivamento e determinou que Marçal seja citado para apresentar defesa no prazo legal.

Antes da abertura da ação penal, o MP havia proposto um acordo que permitiria encerrar o caso mediante o pagamento de 180 salários mínimos (cerca de R$ 273 mil). Como a defesa do influenciador não se manifestou nos autos, a Justiça deu andamento ao processo.

Na denúncia, o MP afirma que Marçal liderou deliberadamente a expedição fora da temporada recomendada, em meio a condições climáticas adversas e mesmo após alertas de guias experientes. Segundo a promotoria, ele incitou os participantes a seguir trilha acima, "constrangendo aqueles que esmoreciam, dando-os por fracos e incapazes".