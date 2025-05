AO VIVO: STF julga militares e "kid preto" acusados de tentativa de golpe pró-Bolsonaro

Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta terça-feira, 20, repercute o início do julgamento pela 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) dos militares que são apontados como integrantes do núcleo 3 da trama golpista denunciada pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

Dois cearenses integram o grupo que será julgado: Estevam Cals Theophilo Gaspar de Oliveira e Rodrigo Bezerra de Azevedo. Eles compõe grupo de 11 militares do Exército, além de um policial federal. De acordo com a PGR, os integrantes desse grupo são acusados de planejar "ações táticas" para viabilizar um possível golpe de Estado. A Corte decidirá se os tornará reús.