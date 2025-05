Janja diz que não deixará de falar sobre regulação das redes

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, afirmou nesta segunda-feira, 19, que "nenhum protocolo" fará com que ela se cale ante uma oportunidade para falar sobre a regulamentação das redes sociais em prol da defesa das crianças e dos adolescentes. A declaração foi a primeira após Janja ter sido alvo de críticas por reunião com o líder chinês Xi Jinping, da qual participou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Em nenhum momento eu calarei minha voz para falar sobre isso. E em nenhuma oportunidade. Não há protocolo que me faça calar se eu tiver uma oportunidade de falar sobre isso com qualquer pessoa que seja, do maior ao menor grau, do mais alto nível à qualquer cidadão comum", disse Janja.