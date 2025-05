Encerra nesta segunda, 19, prazo para regularizar situação eleitoral e evitar cancelamento do título

Para quem tem a biometria cadastrada, a situação pode ser regularizada por meio do aplicativo e-Título / Crédito: © Marcello Casal JrAgência Brasil

Termina nesta segunda-feira, 19 de maio, o prazo para regularizar a situação eleitoral e evitar o cancelamento do título de eleitor. Devem procurar a Justiça Eleitoral faltosos que não votaram, não justificaram e não pagaram a multa relativa às ausências nos três últimos pleitos seguidos. Neste caso, são consideradas eleições regulares ou suplementares, sendo cada turno um pleito.

Entre as consequências legais, o eleitor também fica impedido de participar de concorrências públicas ou administrativas da União, dos estados, dos municípios, das autarquias ou das entidades similares; e de

realizar qualquer ato que exija quitação do serviço militar ou do imposto de renda. Quem não será afetado O título de eleitor não será cancelado nos casos em que o voto é facultativo: pessoas entre 16 e 17 anos, maiores de 70 anos e cidadãos não alfabetizados. A regra também não se aplica a eleitores com deficiência que apresentem comprovada dificuldade para votar, nem àqueles cujas justificativas de ausência foram aceitas pela Justiça Eleitoral.

Clique aqui para seguir o canal de Política do O POVO no WhatsApp De acordo com o TSE, 145.714 eleitores já normalizaram a situação. Como regularizar a situação eleitoral A regularização pode ser feita presencialmente em qualquer cartório eleitoral, central ou posto de atendimento. No Ceará, os endereços e horários de funcionamento estão disponíveis no site do TRE-CE. Também é possível realizar o procedimento de forma online, acessando o site do TSE. O eleitor deve clicar na opção "Consultar a situação eleitoral" para verificar se há pendências.

Caso existam multas por ausência nas votações, elas podem ser pagas por boleto, Pix ou cartão de crédito. O registro de quitação do débito ocorre automaticamente após a baixa do pagamento. O acompanhamento do processo pode ser feito de maneira eletrônica. Eleitores com biometria cadastrada também podem utilizar o aplicativo e-Título para regularizar a situação. Para dúvidas, o TRE-CE disponibiliza atendimento via WhatsApp pelo número (85) 3195-8400. O TSE alerta que, depois desta segunda, 19, o processo para regularizar "se torna mais complexo", exigindo a apresentação de outros documentos, como comprovante de endereço, por exemplo.