Candidato à presidência do PT, Rui Falcão apoia José Guimarães para o Senado

O deputado federal comentou sobre proximidade com Guimarães e potencial de Camilo Santana para Presidência no futuro

O deputado federal Rui Falcão comentou sobre apoio a políticos cearenses para cargos de liderança no Partido dos Trabalhadores (PT) em coletiva de imprensa concedida na manhã de sexta-feira, 16, na sede do PT em Fortaleza. O deputado citou os nomes do deputado federal José Guimarães, do governador Elmano de Freitas e do ministro da Educação, Camilo Santana.

A coletiva fez parte da agenda de lançamento da campanha do Processo de Eleições Diretas (PED) do deputado e reuniu representantes do Campo Popular e do Campo de Esquerda do PT. As vereadoras Mari Lacerda e Adriana Almeida, além do petista Antônio Carlos, estiveram presentes na coletiva.

Durante a entrevista, Rui Falcão destacou a proximidade com o líder do PT na Câmara dos Deputados, José Guimarães, um dos nomes cotados para disputar o Senado em 2026. Rui comentou que convive bastante com Guimarães em Brasília e afirma que o deputado é um excelente nome para o Senado. E finaliza: “Se eu votasse aqui (no Ceará), votaria nele”.

Em entrevista exclusiva para o POVO, Rui também comentou que em um cenário futuro do partido, o ministro da Educação Camilo Santana pode ser uma opção em potencial, entre as lideranças do PT, para substituir Lula:



“Ainda tem muito chão até lá, mas seguramente, o Camilo, (Fernando) Haddad e Gleisi (Hoffmann) são lideranças que podem, a qualquer momento, ocupar um cargo desse tipo. Naturalmente, passando pelo coletivo do PT e tendo compromissos com os nossos programas”, conclui.