Além da presidência, membros do PT buscam espaço na direção da sigla

Na prática, os filiados do Ceará devem realizar oito "votações" no dia 6 de julho

A composição é feita de forma proporcional, ou seja, a porcentagem de votos será a porcentagem que a chapa poderá indicar componentes. As direções partidárias, delegações e cargos com função específica de secretarias deverão ter paridade de gênero (50% de mulheres e 50% de homens). Cerca de 20% de seus membros deverão ter menos de 30 anos de idade (nascidos depois de 31/12/1995). E devem ter 20% das vagas a negros e indígenas, exceto nos estados de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina que têm outra orientação estatutária.

O próximo dia 6 de julho, um domingo, está marcado no calendário dos petistas de todo o Brasil. Na data, há a previsão do processo interno que vai definir os presidentes das instâncias municipais, zonais, estaduais e da nacional. Mas, além destes postos, os filiados vão votar nas chapas que vão compor diretórios, executivas e espaços nos Conselhos Fiscais e das Comissões de Ética e Disciplina.

Tanto na disputa pelo diretório municipal em Fortaleza como o do Ceará, há mais chapas inscritas que candidatos à presidência. No Estado, Adriana Almeida e Antonio Alves Filho, disputam a presidência, mas cinco chapas se apresentam: Virar À Esquerda, Campo Popular, Partido Livre Democrático e de Esquerda, Esquerda Popular e Socialista e, por fim, Derrotar a Extrema Direita e Avançar na Construção do Novo Ceará.

Na Capital, Mari Lacerda, Eudes Baima e Antônio Carlos concorrem para presidente, tendo quatro chapas: Virar À Esquerda, Campo Popular, Campo de Democrático e Partido Livre Democrático e de Esquerda.

A composição não só filiados, como detentores de mandatos eletivos, entre vereadores, deputados estaduais e federais, além da senadora Augusta Brito (PT), que ocupa a vaga de Camilo Santana (PT), no Senado Federal. A eleição, além da questão orgânica do partido, também tem um peso diferente porque os eleitos conduzirão a sigla pela eleição de 2026, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o governador Elmano de Freitas (PT) devem tentar reeleição. No horizonte, ainda há 2028, quando o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), poderá disputar reeleição.

Embora as divisões lembrem o processo de escolha da candidatura para a Capital no ano passado, que causou rusgas, a eleição interna é vista como um processo normal do PT. A sigla, diferente de outros partidos, tem uma organização que propõe mais consultas aos filiados de forma direta.