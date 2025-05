Em conversa sobre o plano de golpe, policial fala em 'matar meio mundo'

A reportagem do Estadão procurou a defesa do policial, mas não havia recebido uma resposta até a publicação deste texto.

As mensagens foram encontradas no computador do agente, que está preso preventivamente desde novembro de 2024. Ele foi denunciado na trama golpista. Em conversas no WhatsApp, o policial afirmou fazer parte de uma "equipe de operações especiais" armada com "poder de fogo elevado", que, segundo ele, estava pronta para "empurrar quem viesse à frente" e impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Esperávamos só o ok do presidente, uma canetada, pra gente agir. Só que o presidente deu para trás porque na véspera que a gente ia agir o presidente foi traído dentro do Exército", diz Wladimir Soares em um dos diálogos.

"Não ia ter posse, cara, nós não íamos deixar. Mas aconteceu." Segundo o policial, apenas o almirante Almir Garnier, então comandante da Marinha, apoiou o plano golpista. Garnier também foi denunciado no inquérito do golpe. "Garnier foi o único cara. A Marinha desde o começo foi a única que apoiou a gente 100%. O resto tirou o corpo."

