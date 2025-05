'Cortar cabeça do Moraes': policial acusado de trama golpista pede para adiar julgamento

A defesa do policial federal Wladimir Matos Soares pediu nesta sexta-feira, 16, o adiamento do julgamento da denúncia que atribui a ele participação no plano de golpe para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no cargo.

O julgamento está marcado para a próxima terça-feira, 20, na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF).