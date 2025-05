Bolsonaro diz que 'vai morrer na cadeia' se for condenado por tentativa de golpe

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse nesta sexta-feira, 16, que vai "morrer na cadeia" se for condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no processo sobre a tentativa de golpe de Estado.

"Eu, com 40 anos de cadeia no lombo, não tenho recurso para lugar nenhum, eu vou morrer na cadeia. Qual crime? Crime impossível, golpe da Disney. Junto com o Pateta, com a Minnie e com o Pato Donald, que eu estava lá em Orlando, programou esse golpe aí", afirmou em entrevista ao canal no YouTube AuriVerde Brasil.