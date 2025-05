Ubajara: presidente da Câmara é afastado do cargo após operação e vice assume

MPCE e Polícia Civil realizam operação para apurar desvios da prefeitura de Ubajara / Crédito: Divulgação MPCE

O presidente da Câmara Municipal de Ubajara (CE), vereador Emilio de Oliveira Silva (PT), foi afastado do cargo por 90 dias, a pedido do Ministério Público do Ceará (MPCE). Na última quarta-feira, 14, ocorreu a 3ª fase da Operação “Castelo de Cartas”, que investiga um suposto esquema de desvio de recursos públicos na Prefeitura de Ubajara, na Região Norte do Ceará, a 314 km de Fortaleza. A ação foi realizada pelo MPCE e pela Polícia Civil.



Após o pedido do MPCE, o político envolvido foi afastado do cargo por 90 dias, no decorrer das investigações, tendo a possibilidade de responder por crime contra a administração pública. De acordo com as investigações do Ministério Público, o vereador era parte de um esquema criminoso comandado por um servidor municipal.

Conforme o MPCE, o suspeito das fraudes se apropriava de peças de veículos e combustíveis comprados pela Prefeitura para manutenção da frota do município. Além deste, o esquema ainda seria composto por mais duas quatro pessoas, entre ele empresários e “laranjas”, além de uma empresa de autopeças e um posto de combustível.

A 1ª fase da operação foi deflagrada em 26 de dezembro de 2024, tendo cinco alvos. A segunda fase foi deflagrada quadro dias depois, tendo como alvo o servidor municipal suspeito dos desvios.