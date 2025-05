STJ decide que MP e polícias não podem pedir informações ao Coaf; STF deve revisitar o tema

A decisão do STF foi tomada em repercussão geral (Tema 990). Isso significa que, a partir da análise de um caso concreto, o plenário definiu uma tese para ser aplicada a casos semelhantes. Todos os juízes e tribunais precisam levar a decisão do Supremo em consideração ao julgar ações nas instâncias inferiores.

Em 2019, o STF autorizou o amplo compartilhamento de informações da Receita Federal e do Coaf com órgãos de investigação, sem necessidade de expressa autorização judicial.

"Por mais que seja mais adequado aguardarmos uma decisão definitiva por parte do pleno do Supremo, não se mostra possível esperar, tanto porque não se sabe quando a solução virá quanto porque os ministros deste tribunal são instados a julgar a matéria cotidianamente", argumentou o ministro Messod Azulay.

A tese fixada pela 3ª Seção do STJ é a seguinte: "A solicitação direta de relatórios de inteligência financeira pelo Ministério Público ao Coaf sem autorização judicial é inviável. O Tema 990 da Repercussão Geral não autoriza a requisição direta de dados financeiros por órgãos de persecução penal sem autorização judicial".

Em 2024, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal obrigou o STJ a derrubar uma decisão tomada com base no entendimento agora firmado pela Terceira Seção. A decisão em questão havia sido tomada pelo ministro Antonio Saldanha. Nesta quarta, ele afirmou que, na ocasião, cumpriu a ordem "simplesmente por uma questão hierárquica, apesar de não estar consolidado o entendimento do Supremo".

Os ministros Og Fernandes, Rogério Schietti e Ribeiro Dantas ficaram vencidos. Eles argumentaram que, por se tratar de um tema que teve a repercussão geral reconhecida no STF e que já vinha sendo analisado pelo Supremo, o Superior Tribunal de Justiça deveria aguardar uma orientação clara. Também argumentaram que o caso poderia ser levado pelas partes direto ao STF.