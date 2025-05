Secretário de Justiça do TO cai após pedir tratamento especial a sobrinho preso do governador

A exoneração de Deusiano foi publicada nesta quarta-feira, 14, após ele ter solicitado tratamento especial para o sobrinho do governador. O secretário defendeu no Supremo Tribunal Federal (STF) a transferência do advogado para uma sala privada no Comando-Geral da Polícia Militar. Carvalho está preso na Casa de Prisão Provisória de Palmas.

Preso em março passado em um desdobramento da Operação Sisamnes, que investiga o comércio de decisões e informações de processos do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o advogado Thiago Marcos Barbosa de Carvalho, sobrinho do governador do Tocantins Wanderlei Barbosa (Republicanos), foi o pivô da queda do secretário de Cidadania e Justiça do Estado, Deusiano Pereira de Amorim.

O desligamento do secretário de Justiça ocorreu "a pedido", segundo a portaria publicada no Diário Oficial. Procurado, o governo não comentou o motivo da exoneração.

Em ofício ao STF, no mês passado, o então secretário pediu autorização do ministro Cristiano Zanin para transferir o advogado alegando que a presença dele no presídio comum gerava risco de motins, "com possíveis consequências para sua própria segurança e resvalando no desequilíbrio da ordem e integridade dentro do sistema prisional". A iniciativa não surtiu efeitos. O pedido foi rejeitado pelo ministro.

O sobrinho do governador foi preso depois que a Polícia Federal teve acesso a uma conversa em que ele afirma que vazou um inquérito sigiloso ao tio. Wanderlei Barbosa nega ter recebido informações privilegiadas.

Em diálogo com o desembargador Helvécio de Brito Maia Oliveira, do Tribunal de Justiça do Tocantins, em junho de 2024, o advogado afirma que teve acesso ao inquérito nº 1650, autuado no Superior Tribunal de Justiça um ano antes, por meio de "pessoas que têm ligações fortíssimas no STJ".