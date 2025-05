Morre aos 99 anos Maria Laiz Guimarães, mãe de José Guimarães e josé Genoíno

Divulgação / Arquivo Pessoal / Crédito: José Guimarães anunciou a morte da mãe nas redes sociais

A mãe do deputado federal José Nobre Guimarães (PT) e do ex-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, José Genoíno (PT), Maria Laiz Nobre Guimarães, faleceu de causas naturais na madrugada desta quinta-feira, 15, aos 99 anos. José Guimarães comunicou a morte da mãe pelas redes sociais. Em publicação na plataforma X (antigo Twitter), no início desta manhã, o líder do governo Lula na Câmara dos Deputados lamentou a morte da mãe: “Minha mãe, Maria Laiz Nobre Guimarães, partiu para o Reino de Deus. A pessoa mais querida da minha vida! Deixa muita saudade mas, sobretudo seu jeito carinhoso com sua família e com todos que nos acompanham na vida. Deus guardará ela no lugar merecido”.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Mãe de 11 filhos, Maria Laiz era professora aposentada e foi casada com Sebastião Genoíno Guimarães, falecido em 2016. Os dois moravam na comunidade de Várzea Redonda, no distrito de Encantado, zona rural de Quixeramobim. O prefeito do município, Cirilo Pimenta (PSB), decretou luto de três dias e publicou uma nota de pesar no Instagram: “Dona Laiz partiu hoje, serena como viveu, tranquila, sabendo que ao lado de seu marido cumpriu o papel de esposa e de mãe. Abraço a toda família Guimarães”.

Família Guimarães Na reportagem especial do O POVO “As raízes de José Genoíno no Encantado”, publicada em 12 de janeiro de 2014, a história de Maria Laiz foi destacada em meio à prisão de seu filho mais velho, José Genoíno, em razão do escândalo do Mensalão. Envolvido em militâncias políticas desde a década de 60, com o movimento estudantil, Genoíno foi guerrilheiro em oposição à ditadura e integrou a guerrilha do Araguaia até 1972.