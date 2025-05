Justiça bloqueia R$ 50 milhões de Crivella por improbidade na pandemia de covid-19

A decisão liminar foi concedida na segunda-feira, 12, a pedido do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), pela 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital.

O MPRJ argumenta que contratos firmados entre a prefeitura do Rio durante a gestão de Crivella com a empresa China Meheco foram direcionados por meio de licitação e por dispensa do processo público. Segundo o Ministério Público, os dano aos cofres públicos, conforme auditorias do Tribunal de Contas do Município (TCM-RJ), chegou a R$ 68 milhões com a compra de equipamentos médicos acima da demanda da rede municipal de saúde, prejuízos com variação cambial e sobrepreço em aquisições emergenciais.

Além de Crivella, a Justiça determinou ainda o bloqueio de R$ 50,5 milhões da ex-secretária municipal de Saúde Ana Beatriz Busch Araújo, do ex-subsecretário Ivo Remuszka Junior e da empresa China Meheco Corporation.

Além dos ex-gestores e da fornecedora chinesa, a Justiça também determinou a indisponibilidade de bens dos empresários Bruno Cavalcanti e Bing Changbao e das empresas Z Fu Consultoria Empresarial (R$ 36,9 milhões por réu), Mayers Participações (R$ 7,4 milhões) e Marzuk Projetos Especiais (R$ 355 mil).

A defesa de Crivella diz que "soube da decisão da Justiça pela mídia" e que "espera a notificação oficial para entrar com o recurso".