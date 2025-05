Filho de Bolsonaro, Jair Renan defende ditadura militar: "Melhor época do Brasil"

Jair Renan Bolsonaro é vereador pela cidade catarinense / Crédito: Reprodução/TV Câmara

O vereador de Balneário Camboriú (SC), Jair Renan Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), causou polêmica durante sessão parlamentar da Câmara Municipal, na última quarta-feira, 14, ao defender o período da ditadura militar e dizer que foi "a melhor época do Brasil". Durante a discussão do projeto que institui o Dia Municipal da Democracia, em memória do ex-prefeito Higino João Pio, assassinado pela ditadura militar, o vereador defendeu o Golpe Militar.

Na sequência, Jair criticou parlamentares que votaram a favor do projeto, inclusive alguns de idade mais avançada. "Para a maioria dos mais velhos, se você perguntar, foi a melhor época do Brasil", afirmou. Comissão da Verdade Se sequência, o vereador disse não acreditar na Comissão da Verdade. "Para finalizar, eu não acredito na Comissão da Verdade, criada por Dilma Rousseff. Vocês conhecem o passado da Dilma Rousseff, né?", disse sorrindo. A Comissão Nacional da Verdade (CNV), abreviadamente chamada Comissão da Verdade, foi um colegiado instituído pelo Estado brasileiro, durante o governo Dilma Rousseff (PT), para investigar as violações de direitos humanos ocorridas entre 18 de setembro de 1946 e 5 de outubro de 1988, período em que o país esteve sob comando de governos militares.

Após ouvir vítimas e testemunhas durante meses, em 10 de dezembro de 2014 a CNV entregou seu relatório final à presidente Dilma. Concluiu que a prática de detenções ilegais e arbitrárias, tortura, violência sexual, execuções, desaparecimentos forçados e ocultação de cadáver resultou de uma política estatal, de alcance generalizado contra a população civil, caracterizando-se como crimes contra a humanidade. Foram identificados 434 casos de mortes e desaparecimentos de pessoas sob a responsabilidade do Estado brasileiro. Não conhece a história O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro foi rebatido pelo vereador Eduardo Zanatta (PT). "Ex-prefeito Higino João Pio foi o primeiro prefeito de Balneário Camboriú, democraticamente eleito. Sequestrado no exercício da função, torturado e assassinado pela ditadura militar brasileira. Isso é história, isso é fato. Na luta da família, de anos, para ter o reconhecimento na certidão de óbito, e que foi reconhecido aqui nesse Plenário. Isso é a história da nossa cidade, isso é a história do Brasil", explicou. Para o petista, o Jair Renan não conhece a história da própria cidade.