Empresário suspeito de obstruir operação sobre venda de sentenças no STJ se entrega à PF

O Estadão busca contato com a defesa. O espaço segue aberto

O empresário Diego Cavalcante Gomes se entregou nesta quinta-feira, 15, na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. A prisão preventiva dele foi decretada pelo ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, por suspeita de tentar obstruir a Operação Sisamnes, que investiga suposto esquema de venda de sentenças em tribunais que teria alcançado até gabinetes de ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Um segundo alvo já havia sido preso nesta quarta, 14.

Segundo a Polícia Federal, eles cometeram "atos graves de obstrução da justiça visando embaraçar a execução das medidas judiciais" cumpridas na terça-feira, 13, na 5ª fase ostensiva da operação, que mirou 'uma rede financeira-empresarial' de lavagem de propinas da compra de decisões no Superior Tribunal de Justiça.

As prisões foram determinadas pelo ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), que conduz a investigação da venda de decisões no STJ.

