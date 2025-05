Bolsonaro e presidente do PL vêm ao Ceará para evento de comunicação de olho em 2026

Bolsonaro virá para a capital cearense para participar do 2º Seminário Nacional de Comunicação do Partido Liberal, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza. O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, também comparecerá ao evento, ao lado do vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ).

Ele destaca que o seminário é visto como parte da preparação para as eleições gerais de 2026. "2026, é claro, já começou e a gente não tem tempo a perder. Estamos reunindo essas lideranças todas, fortalecendo alianças e organizando nossa gente para voltar com tudo. Brasil precisa novamente de um governo que defenda a liberdade e promova a prosperidade para o nosso povo. E isso, claro, passa por um alinhamento político forte desde já", afirmou Carmelo.

"O evento vai ser técnico, a gente vai focar em estratégias digitais, inteligência de dados, combate à desinformação com presença de representantes da Meta, do Google, do TikTok, enfim, dessas big techs e claro, com a presença do presidente Bolsonaro e um grande time de parlamentares também", explicou Carmelo Neto ao O POVO .

Segundo Carmelo Neto, presidente nacional do PL Jovem e do PL Ceará, o objetivo do evento é preparas as equipes de comunicação "para enfrentar a batalha digital, sempre levando a verdade e desmentindo as narrativas falsas que a esquerda tenta por".

"A presença do presidente mais amado do Brasil está confirmadíssima. Nosso presidente de honra, Jair Bolsonaro, também estará em Fortaleza para o 2º Seminário Nacional de Comunicação do PL", escreveu o presidente do PL em sua conta do Instagram.

O deputado ainda destaca a presença do vereador pelo Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro, descrito por Carmelo como "grande estrategista digital da campanha presidencial vitoriosa de 2018".

O evento é gratuito e, segundo site de vendas dos ingressos, deve contar com profissionais, big techs e estrategistas "para mais uma edição dedicada ao fortalecimento da comunicação política de direita", contando com apoio das plataformas Meta e Google. "A gente quer que todos que se identificam com os valores do presidente Bolsonaro e com a pauta conservadora possam participar", afirma o deputado estadual. A primeira edição do evento foi sediada no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília.

O ex-presidente teve alta hospitalar no início de maio, após passar três semanas internado após sentir dores no estômago e realizar uma cirurgia para desobstrução intestinal. Ele estava em observação desde 12 de abril no Hospital DF Star em Brasília.