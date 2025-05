Quem é Rico Melquiades, influencer convocado pela CPI das Bets

Humorista e influenciador digital, Luiz Ricardo Melquiades, de 27 anos, é conhecido por participar de reality shows como A Fazenda , da TV Record, e De Férias com o Ex , da MTV, e pela atuação nas redes sociais, onde soma quase 11 milhões de seguidores.

A Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga os serviços de apostas online, a CPI das Bets, vai ouvir o influenciador Rico Melquiades nesta quarta-feira, 14. Ele foi convocado pelo colegiado no Senado como testemunha.

Ele participou em 2021 da 13º edição de A Fazenda e venceu o programa, que teve um prêmio de R$1,5 milhão. Após se destacar no programa De Férias com o Ex Brasil: Celebs 2.

Rico é o segundo influenciador que será ouvido pelos senadores na CPI que investiga os serviços de apostas online. Na terça-feira, 13, a influenciadora Virgínia Fonseca foi ouvida no Senado como testemunha. Ela tem mais de 100 milhões de seguidores somando os perfis dela nas redes sociais Instagram, TikTok e YouTube.

Uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, garantiu ao influenciador o direito de permanecer calado durante os questionamentos dos senadores nesta manhã.

Em janeiro deste ano, o influenciador foi alvo da Operação Game Over 2, deflagrada pela Polícia Civil de Alagoas, que investiga jogos de azar online que são feitos de forma irregular. Rico firmou um acordo de não persecução penal com o Ministério Público.