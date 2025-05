PF e CGU fazem operação contra esquema ilegal em contrato de R$ 196 milhões da Saúde em SC

A Polícia Federal (PF) e a Controladoria-Geral da União (CGU) deflagraram uma operação nesta quarta-feira, 14, que tem como alvo uma organização social contratada pela Secretaria Estadual de Saúde de Santa Catarina para gerenciar uma unidade do Sistema Único de Saúde (SUS). O nome da entidade não foi divulgado.

A investigação apura suposto esquema de subcontratações ilegais, superfaturamento de serviços e recebimento de vantagens indevidas, em contrato que previa a gestão da unidade localizada no Sul do Estado, entre 2018 e 2023, no valor de R$ 196 milhões.