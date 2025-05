'O vagabundo resistiu à prisão', diz governador do RJ sobre traficante morto pelo Bope na Maré

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL) se manifestou em suas redes sociais sobre a ação do Batalhão de Operações Especiais (Bope) que matou Thiago da Silva Folly, o 'TH da Maré', apontado como principal líder de uma das facções do Complexo da Maré. Em seu perfil no X (Twitter), o governador diz: "O vagabundo resistiu à prisão atirando contra os policiais e acabou neutralizado".

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A declaração do governador, que já conta com cerca de 200 mil visualizações, gerou polêmica na rede social. Alguns perfis responderam parabenizando a ação, enquanto outros criticaram a violência policial no estado. Outros comentários na publicação concordaram com a postura do Bope, mas pediram por mais ações de repressão contra crime organizado.

Operação terminou com morte de TH da Maré

Thiago da Silva Folly, conhecido como 'TH da Maré', foi morto nesta terça-feira, 13, durante operação do Bope contra o crime organizado. A ação foi realizada no Complexo da Maré, zona norte do Rio de Janeiro. Conforme a Polícia Civil do Estado, criminosos armados atiraram contra os policiais. Folly foi morto durante o confronto.

Procurado pela Justiça desde 2016, o traficante tinha uma longa ficha criminal, incluindo crimes de tráfico de drogas e homicídios. "Ele estava envolvido diretamente na morte de dois policiais do Bope, em julho do ano passado. Com o criminoso foi encontrado uma pistola", disse a Polícia Civil.