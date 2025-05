Líder da extrema-direita em Portugal passa mal e deixa comício; veja vídeo / Crédito: Reprodução/Redes sociais

André Ventura, líder do Chega, partido de extrema-direita em Portugal, foi encaminhado ao hospital após passar mal em comício nessa terça-feira, 13, na cidade de Tavira. Registros do momento mostram quando o político leva a mão ao peito, se agacha e é retirado do palco às pressas.

O político passou mal após ingerir um copo com água. Imagens registraram quando ele bebe o líquido e tosse. Bombeiros e uma ambulância foram enviados ao local para prestar os primeiros atendimentos. André Ventura, líder do Chega, partido de extrema-direita em Portugal, foi encaminhado ao hospital após passar mal em comício nessa terça-feira, 13, na cidade de Tavira. O político leva a mão ao peito, se agacha e é retirado do palco às pressas. (Vídeo: Reprodução/Redes sociais) pic.twitter.com/V1BioSrrAM — Jogo Político (@jogopolitico) May 14, 2025 Nesta quarta-feira, 14, o líder do Chega atualizou o seu estado de saúde diretamente do Hospital de Faro. "Espero ter alta nas próximas horas. Quero agradecer-vos a todos o apoio, a amizade e as orações", compartilhou o político na rede social X (antigo Twitter).

Em outra postagem, André Ventura divulga que não participará nesta quarta-feira, 14, da arruada em Vila Nova de Milfontes, por indicação médica. “Mas em breve estarei de volta! Seguimos juntos até à vitória no dia 18 de maio”, escreveu. Ventura é o nome do Chega para disputar as eleições legislativas, marcadas para o próximo domingo, 22. Ele está na corrida para o cargo de primeiro-ministro e participava, nessa terça-feira, 13, de um comício na região sul do país. Segundo o jornal O Público, Ventura deixou o local bem e consciente, segundo o líder parlamentar Pedro Pinto. “Ele falou com a gente e disse uma coisa muito importante: 'Não desistam, porque vamos ganhar as eleições'", afirmou.