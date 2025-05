Leite quer vice como candidato ao governo do RS; esquerda busca alianças pragmáticas

A filiação ao PSD do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, movimenta as articulações para postulantes ao cargo nas eleições de 2026. Leite quer fazer de seu vice, Gabriel Souza (MDB), candidato ao cargo máximo do executivo do Estado. Enquanto Edegar Pretto (PT), rival de Lite no último pleito busca alianças para fortalecer candidatura ampla. Já o PDT corre por fora com o discurso contrário a polarização de Juliana Brizola.

Acrescentou que tem total compromisso com o projeto liderado por Leite desde quando atuou como deputado estadual. "As discussões eleitorais ficarão para o próximo ano, quando as decisões serão tomadas", escreveu.

Questionado pelo Estadão sobre a possível candidatura a governador do Estado, Gabriel Souza afirmou por meio de nota que, neste momento, sua prioridade é "ajudar o governador a concluir as entregas relacionadas à reconstrução do Rio Grande do Sul, que ainda está em andamento".

O comandante nacional do PSD, Gilberto Kassab, que garantiu a pré-candidatura à Presidência para Leite, deu carta branca para que a indicação de Souza no RS. Caso venha a se candidatar, o governador deve deixar o cargo em abril do próximo ano, seis meses antes das eleições presidenciais, ficando com o vice a missão de concluir o mandato.

Eduardo Leite foi o primeiro governador reeleito no Rio Grande do Sul desde a redemocratização, em 2022. Ele já manifestou por diversas vezes seu desejo de "liderar um projeto de País", em uma candidatura à Presidência. O governador também não descarta uma candidatura ao Senado.

Pretto não vê possibilidade de se aliar com Gabriel Souza no âmbito estadual. Mesmo que o MDB faça parte da base do governo federal, não tem histórico de cooperação no RS.

A prioridade, segundo ele, é fortalecer a aliança com o PSB, partido de que faz parte o vice-presidente da república, Geraldo Alckmin. O partido não estava aliado com Pretto em 2022, aspecto que, para ele, pode ter influenciado no desfecho daquele pleito.

Para ele, o que fez sua candidatura ter sucesso em 2022, e o PT formar a maior bancada local e federal, foi a "forma de dialogar com a esquerda". Com isso, afirma que tem tido conversas com partidos como PSB e PDT.

O presidente da Conab não esconde seu descontentamento com o atual governador. Com o segundo turno formado por Onyx Lorenzoni (PL) e Eduardo Leite, o PT manifestou seu "apoio crítico" ao candidato a reeleição. "Não pedimos cargos no governo, só queríamos o apoio recíproco ao presidente Lula. Demos nosso apoio ao Leite e meus votos foram para ele. [...] Até hoje não recebi nem uma ligação [de Leite]", afirma.

Já o PDT conta com um nome que ressoa entre os mais saudosistas do partido e que teve desempenho surpreendente na eleição de 2024 para a prefeitura de porto alegre: Juliana Brizola. A neta do ex-governador Leonel Brizola ficou em terceiro lugar na disputa pela capital do Estado, mas levou quase 20% dos votos daquele primeiro turno, apenas 6% a menos que Maria do Rosário (PT), que disputou o segundo turno com Sebastião Melo (MDB), eleito.

Juliana define a eleição de 24 com um "marco" em sua trajetória. Para ela, a população se mostrou cansada da polarização política e do ódio. "Mostramos para as pessoas que é preciso colocar o trabalho acima da política, a vida acima da política e a política no seu devido lugar, que é servindo às pessoas", afirmou Juliana.