Fraude no INSS: Cearense suspeito de envolvimento é exonerado de ministério

Servidor nascido no Ceará chefiava gabinete que tratava dos dados do Cadastro Único dos programas sociais do Governo Federal; ele é o primeiro investigado fora do Ministério da Previdência Social

O cearense Francisco Assis Santos Mano Barreto, que chefiava o gabinete da secretaria que cuida dos dados do Cadastro Único (CadÚnico) dos programas sociais do Governo Federal, foi exonerado do cargo no último dia 9 de maio. Ele fazia parte do Ministério do Desenvolvimento Social.

O afastamento do cargo ocorreu após o UOL procurar o ministério, questionando sobre o fato do servidor ser um dos suspeitos de envolvimento no esquema de fraudes bilionárias nos descontos de aposentados e pensionistas do INSS. O ministério respondeu não ter sido informado da suspeita contra o servidor pelos órgãos de investigação e confirmou que ele seria exonerado, o que aconteceu no dia seguinte.