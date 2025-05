AO VIVO: CPI das Bets: Virgínia bate boca com senadores; Janja cria "climão" na China; caso INSS

A edição traz, ainda, o "climão" protagonizado pela primeira-dama brasileira, Rosângela da Silva, a Janja, no encontro entre o presidente chinês Xi Jinping e a delegação brasileira ao pedir a palavra para falar dos efeitos nocivos da rede social chinesa TikTok

Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta quarta-feira, 14, repercute o depoimento da influenciadora Virgínia Fonseca nessa terça-feira, 13, para a Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga os serviços de apostas online, a CPI das Bets. Ela foi convocada pelo colegiado do Senado como testemunha.

A influenciadora digital e empresária afirmou à CPI das Bets que "vai pensar" em parar de promover as casas de apostas, mas durante o testemunho, ela provocou os senadores ao dizer que segue rigorosamente a lei em suas peças publicitárias nas redes sociais. Ela disse também que caberia a eles proibirem as apostas.