PEC da Segurança tirar autonomia de Estados, diz Caiado em NY

O governador de Goiás e pré-candidato à Presidência, Ronaldo Caiado (União), voltou a criticar a PEC da Segurança Pública apresentada pelo governo ao Congresso e disse que a proposta retira autonomia dos Estados. "Temos uma forma de Estado e de distribuição de Estados com pouca autonomia, e cada vez mais tentam retirar a autonomia dos Estados, principalmente nessa PEC que se propõe a fazer uma falsa discussão da segurança pública no país, retirando prerrogativas estaduais", disse o governador no fórum Brazil Week, realizado pelo Lide em Nova York.

O governador também criticou a reforma tributária que foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e deve ser implementada a partir de 2027. Para ele, o País segue um modelo tributário europeu "que não tem nada a ver com o Brasil" e deveria, na verdade, seguir o modelo americano. "No entanto, o modelo que prevaleceu no Congresso foi este modelo muito mais concentrador, sobre um comitê gestor em Brasília, isso restringindo as ações de governadores", criticou.