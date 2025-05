Entidades de advogados articulam movimento para desacelerar reforma do Código Civil

Capitaneado pelo senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), o projeto de reforma do Código Civil, que pode ser votado até o final do ano, gera inquietação no mundo jurídico. Entidades de advogados articulam um movimento para desacelerar a tramitação da proposta e ampliar o debate em torno do texto.

O Código Civil regula relações de ordem privada que afetam os cidadãos no dia a dia, como direito de família, contratos, herança e propriedade. O projeto do ex-presidente do Senado altera 1.122 dos 2.046 artigos da versão atual da lei.