AO VIVO: Zelensky e Putin aceitam se encontrar para negociar paz; crise no INSS; Lula na China

Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta segunda-feira, 12, repercute o possível início de negociações entre Rússia e Ucrânia pela paz entre os países. No sábado, 10, o presidente russo, Vladimir Putin, manifestou desejo em discutir "as raízes" do conflito, em busca de alcançar "uma paz sólida e duradoura".

As falas ocorreram em um pronunciamento televisionado, na tarde de sábado, a partir do Kremlin. O presidente declarou que a Rússia está disposta a retomar as negociações com as autoridades ucranianas. Horas depois, a Ucrânia aceitou a oferta.