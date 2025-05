Ives Gandra: ministros do STF legislam e interpretam a lei em causa própria

"Hoje eles são obrigados a andar com seguranças porque se transformaram também um poder político", disse o professor em seu discurso, aplaudido de pé pelos convidados.

"A democracia brasileira é exercida pelo povo através de seus representantes no Legislativo e no Executivo. O Judiciário é um poder técnico que tem que respeitar a lei que só os outros dois poderes podem fazer."

Ives Gandra disse que o STF está invadindo competências do Congresso e que os ministros vêm "legislando" e interpretando a lei "em causa própria e interesse pessoal".

As homenagens pelos 90 anos foram prestadas em um almoço nos Jardins, área nobre da cidade, por amigos e familiares.

O jurista também afirmou que o Brasil vive um momento de "turbulência". "Os poderes em Brasília pouco estão se importando realmente com a realidade nacional."

E o professor deixou um recado aos amigos presentes: "Se o rei está nu, tem que se dizer que o rei está nu, e não por conveniência ficar calado. Cada vez que nos calamos quando as coisas não andam corretamente, evidentemente nós estamos colaborando com elas."

Personalidades do mundo jurídico participaram do evento, como o ministro aposentado do STF Francisco Rezek, o advogado Modesto Carvalhosa, o secretário estadual de Justiça e Cidadania Fábio Prieto, que é desembargador federal aposentado, e o secretário municipal de Mudanças Climáticas José Renato Nalini, também desembargador aposentado.