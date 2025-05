Lula quer que políticas públicas a mulheres cheguem na ponta, diz ministra Márcia Lopes

A ministra recém-chegada à pasta das Mulheres, Márcia Lopes, afirmou há pouco que o pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é que as políticas públicas para mulheres cheguem na ponta. Lopes disse ter tido um trabalho de transição positiva com a ex-ministra Cida Gonçalves, a quem chamou de grande militante histórica.

A saída de Cida era esperada desde o início do ano na reforma ministerial que o presidente Lula pretendia fazer. Ela teve a gestão contestada por polêmicas, incluindo denúncias de assédio moral, arquivadas em fevereiro.